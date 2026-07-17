Furgone tampona un camion in A21, feriti gravemente due uomini

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Un grave incidente avvenuto poco prima delle 16 in autostrada ha causato forti rallentamenti e code fino a 6 Km in direzione Brescia, all’altezza di Persichello, con chiusura del casello di San Felice per circa un’ora.

Un furgone su cui viaggiavano due persone, di 54 e 57 anni, ha tamponato il camion che lo precedeva; nell’urto i due uomini sono rimasti gravemente feriti, uno di loro è stato trasportato in elisoccorso in ospedale, l’altro con l’ambulanza della Croce Verde.

Lo schianto ha causato la completa distruzione dell’abitacolo del furgone.

La Polstrada di Cremona si è portata immediatamente sul posto per i rilievi e i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi.

Dopo i primi accertamenti è stato possibile riaprire una delle corsie e smaltire il traffico.

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