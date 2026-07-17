L’omicidio di Youssef ci riguarda tutti. È tempo di investire nei giovani e nelle comunità

L’ARCI della provincia di Cremona esprime il proprio profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno voluto bene a Youssef, il giovane di 19 anni ucciso nella notte tra sabato e domenica a Crema.

Di fronte a una tragedia come questa il primo dovere è il silenzio, il rispetto e il dolore. Saranno la magistratura e le forze dell’ordine ad accertare responsabilità e dinamica dei fatti. A noi, invece, spetta il compito di interrogarci su ciò che questa vicenda racconta della nostra comunità.

Non è il momento delle semplificazioni né delle strumentalizzazioni. È il momento di riconoscere che episodi come questo non nascono nel vuoto. Ci parlano di fragilità, di solitudini, di una crescente povertà educativa e relazionale che attraversa una parte delle nuove generazioni.

Per questo crediamo che la risposta non possa essere soltanto repressiva. La sicurezza si costruisce anche con una presenza sociale più forte, più diffusa e più continuativa. Si costruisce investendo nel lavoro educativo, nell’animazione territoriale, nella cultura, nello sport, nell’associazionismo e in tutti quei luoghi che permettono ai giovani di sentirsi parte di una comunità.

L’educativa di strada è uno strumento prezioso e necessario, ma da sola non basta. Occorre avere il coraggio di fare un passo in più: costruire vere opportunità di partecipazione, protagonismo e crescita, affinché ragazze e ragazzi possano trovare spazi in cui sperimentarsi, esprimersi e costruire relazioni positive. E queste opportunità non possono essere pensate per i giovani, ma devono essere costruite con loro, riconoscendoli come protagonisti e non come semplici destinatari di interventi.

È necessario prendere atto di una realtà che troppo spesso preferiamo non vedere: le periferie non sono soltanto i quartieri più lontani dal centro delle nostre città. Esistono periferie sociali, educative e relazionali che possono trovarsi anche a pochi passi da piazza Duomo. Luoghi dove le opportunità diminuiscono, dove il senso di appartenenza si indebolisce e dove il rischio che prevalgano isolamento, rabbia o violenza cresce ogni giorno.

Per questo serve un investimento strutturale nelle politiche giovanili. Non interventi emergenziali dopo ogni tragedia, ma una strategia capace di mettere insieme enti locali, scuole, servizi, associazionismo, volontariato e tutti quei soggetti che ogni giorno costruiscono comunità.

Come ARCI continueremo a fare la nostra parte, convinti che la risposta alla violenza non possa essere soltanto la paura, ma debba essere una comunità più presente, più capace di ascoltare e di creare occasioni di incontro.

Perché ogni ragazzo perso è una sconfitta per tutti. E perché il modo migliore per ricordare Youssef non è limitarsi al cordoglio, ma assumersi la responsabilità di costruire una società in cui nessun giovane si senta invisibile e nessun territorio venga lasciato indietro.

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