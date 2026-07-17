Piccola Industria Confindustria Lombardia: Guffanti e Cè completano la squadra

Con le nomine di Paola Guffanti, Amministratore delegato di Forgiatura San Giorgio e presidente del Gruppo Piccola Impresa di Confindustria Alto Milanese, e Alessio Cè, Amministratore Officine Meccaniche Cremasche e presidente del Comitato Piccola Industria dell’Associazione Industriali Cremona, la presidente Claudia Sartirani definisce la governance e gli obiettivi del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Lombardia.

“La nomina di Paola Guffanti e Alessio Cè”, ha dichiarato Sartirani a margine del Comitato svoltosi oggi a Milano, “consentirà alla Piccola Industria di Confindustria Lombardia di presidiare ancora più in profondità i territori lombardi e di far emergere specificità ed esigenze delle singole filiere produttive.

Rappresentando oltre il 90% del totale delle imprese, le PMI costituiscono non solo la struttura portante dell’economia lombarda ma sono lavoro, famiglie, competenze, radici e futuro. Per dare voce e valorizzare al meglio questo patrimonio a livello regionale avremo bisogno di fare gioco di squadra senza lasciare indietro nessuno”.

In occasione della nomina, Paola Guffanti ha dichiarato: “Assumo questo incarico nella consapevolezza dell’importanza che le piccole e medie imprese rivestono per l’economia lombarda. Il mio obiettivo sarà contribuire, insieme alla presidente Claudia Sartirani e all’intero Comitato, a dare voce alle esigenze delle imprese, promuovendone la crescita, anche tramite la partecipazione a filiere produttive, la capacità di innovare e la competitività. In una fase di profonde trasformazioni economiche e produttive, sarà fondamentale rafforzare il dialogo con il territorio e valorizzare il patrimonio di competenze, imprenditorialità e visione che caratterizza il nostro sistema delle PMI”.

Il vicepresidente Alessio Cè, nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato: “Sono profondamente onorato per la fiducia accordatami con la nomina a Vicepresidente di Piccola Industria Confindustria Lombardia. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in questi anni all’interno dell’Associazione Industriali di Cremona e quella vissuta quotidianamente da imprenditore.

Le PMI sono il cuore del sistema produttivo lombardo: aziende che, nonostante un contesto complesso, continuano a investire, innovare, creare occupazione e generare sviluppo per i territori. Lavorerò in piena sintonia con la presidente Claudia Sartirani, con il Consiglio regionale e con i Comitati territoriali, promuovendo ascolto, confronto e collaborazione. Porterò la voce e la concretezza dei territori, affinché le imprese possano competere con regole chiare, tempi certi e istituzioni al loro fianco.

Credo fermamente che solo facendo squadra sia possibile affrontare le sfide future e costruire nuove opportunità per il sistema produttivo lombardo. Affronterò questo incarico con energia, passione e spirito di servizio, per contribuire a costruire una Piccola Industria sempre più forte, autorevole, e protagonista del futuro della Lombardia”.

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