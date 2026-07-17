I controlli per i Giovedì d’Estate: espulso albanese irregolare trovato con cocaina

Polizia impegnata ieri sera, durante il terzo “Giovedì d’Estate”, in un articolato servizio di ordine pubblico con l’impiego di equipaggi della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. La presenza delle forze dell’ordine ha consentito alla cittadinanza di partecipare ai vari eventi senza che si verificasse alcun tipo di problema sotto l’aspetto della sicurezza pubblica.

Contestualmente all’ordine pubblico, la Questura ha anche predisposto un servizio di controllo straordinario del territorio con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato della Lombardia che hanno pattugliato tutte le arterie limitrofe al centro cittadino per monitorare l’afflusso e il deflusso delle persone che si sono riversate in centro.

Focus anche alle “aree soggette a particolare tutela”: complessivamente sono state identificate 87 persone, di cui 46 stranieri e 36 con precedenti di polizia. Durante un controllo di un’auto in transito, gli agenti si sono insospettiti dal documento mostrato da uno degli occupanti, un cittadino albanese di 31 anni che tra l’altro è stato trovato in possesso di due involucri contenenti 2 grammi di cocaina.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura e grazie ai riscontri dattiloscopici eseguiti dalla Scientifica è stato possibile accertare la sua reale identità, diversa da quella del documento mostrato (riconducibile invece al fratello). Il 31enne è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, per cui è stato subito allertato il personale dell’Ufficio Immigrazione che ha avviato le procedure per l’espulsione. Il questore ha adottato un “provvedimento di rimpatrio immediato” tramite volo di linea dalla Frontiera Aerea di Bologna.

L’urgenza del provvedimento si è resa necessaria per i numerosi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti a carico del cittadino albanese, nonché per le condanne dallo stesso ricevute per droga e immigrazione clandestina.

Il 31enne è stato anche denunciato per sostituzione di persona, avendo mostrato, durante il controllo, un documento di identità di un’altra persona.

© Riproduzione riservata