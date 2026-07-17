Il sospirese Davide Ce’ domani sarà ordinato sacerdote in Costa d’Avorio

Sarà ordinato sacerdote nella diocesi di Yopougon, in Costa d’Avorio, don Davide Cè, 59enne originario di Sospiro. La celebrazione avrà luogo nella mattinata di sabato 18 luglio, alle 9 ora locale (le 11 in Italia), nella Cattedrale di S. Andrea, dove il vescovo di Yopougon, mons. Jean-Salomon Lezoutié, ordinerà don Davide Cè insieme ad altri cinque “abbé” e quattordici diaconi.

Davide Cè, nato a Cremona nel dicembre 1966, è originario della parrocchia di Sospiro, dove ancora risiede la mamma Annunciata e dove in gioventù è entrato in contatto con il Cammino Neocatecumenale, allora presente con tre comunità.

Dopo gli studi, a 28 anni ha iniziato il lavoro, ma nel desiderio di approfondire la propria vocazione ha successivamente intrapreso una esperienza di discernimento nella famiglia francescana dei Cappuccini: prima nello Studentato allora presente a Cremona, presso il convento di via Brescia, e poi a Milano.

Dopo un’ulteriore esperienza lavorativa nel capoluogo lombardo, ha proseguito il proprio discernimento vocazionale all’interno dell’esperienza del Cammino Neocatecumenale e, dopo due anni in Burkina Faso, è entrato nel Seminario Redemptoris Mater del Cammino a Yopougon, in Costa d’Avorio.

Attualmente, come diacono, condivide la propria esperienza ministeriale con alcuni altri sacerdoti in una nuova comunità parrocchiale del territorio.

A ottobre è previsto un suo rientro in Italia che offrirà l’occasione per festeggiare il neo-sacerdote anche nella propria comunità di origine.

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