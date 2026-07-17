Maltempo, riapre il Cimitero Monumentale: revocata l’ordinanza di chiusura

Il Cimitero Monumentale di Cremona riapre al pubblico. Con un’ordinanza firmata oggi, venerdì 17 luglio, il sindaco Andrea Virgilio ha revocato il provvedimento di chiusura adottato nella giornata di giovedì in seguito ai danni provocati dal violento nubifragio che ha colpito la città il 15 luglio.

La decisione è stata presa dopo il completamento, in tempi rapidi, delle operazioni necessarie a garantire la transitabilità delle vie principali del camposanto e la messa in sicurezza delle aree interessate dagli interventi. Il Comune ha quindi ritenuto ripristinate le condizioni necessarie per consentire nuovamente l’accesso ai cittadini.

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