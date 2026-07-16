Maltempo, chiuso il Cimitero Monumentale: una quarantina gli alberi abbattuti in città

Il Cimitero Monumentale resterà chiuso fino a revoca e in città si contano già una quarantina di alberi abbattuti. È il primo bilancio diffuso dal Comune di Cremona dopo la riunione di emergenza convocata questa mattina con Protezione Civile, sindaco, assessori e dirigenti per fare il punto sui danni provocati dal violento nubifragio che mercoledì pomeriggio ha investito la città.

Secondo i dati raccolti dall’amministrazione, in appena un quarto d’ora sono caduti tra i 15 e i 20 millimetri di pioggia, accompagnati da raffiche di vento che hanno raggiunto i 120 chilometri orari, causando danni consistenti al patrimonio arboreo e a edifici pubblici e privati.

Tra le situazioni più critiche c’è viale Trento e Trieste, dove nel tratto compreso tra San Luca e via Palestro la caduta degli alberi renderà necessaria la chiusura della strada nelle prossime ore per consentire gli interventi di messa in sicurezza.

Per motivi di sicurezza il Cimitero Monumentale rimarrà chiuso per l’intera giornata e sarà emanata un’ordinanza di chiusura fino a revoca. Le squadre comunali sono già al lavoro per liberare i viali e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile. Da una prima ricognizione risultano danneggiati tre tumuli nel comparto N, colpiti dalla caduta di un albero. L’assessore ai Servizi cimiteriali Paolo Carletti sottolinea che “le potature straordinarie e la cura del verde hanno permesso di limitare i danni”.

Prosegue anche il monitoraggio delle alberature cittadine. Alcune aree dei parchi potrebbero essere temporaneamente delimitate per motivi di sicurezza, soprattutto in vista dei “Giovedì d’Estate”, con particolare attenzione all’area di piazza Roma. È inoltre previsto un sorvolo con drone sopra Palazzo Comunale per verificare eventuali danni, mentre nei prossimi giorni saranno effettuati controlli anche nelle scuole comunali, nei musei e nei quartieri.

Sul fronte dei servizi, Aprica ha sospeso per tre giorni lo spazzamento ordinario per concentrare uomini e mezzi sulle operazioni straordinarie di pulizia, mentre prosegue regolarmente la raccolta dei rifiuti. Sono al lavoro anche le squadre di AEM Cremona per liberare marciapiedi e piste ciclabili e mettere in sicurezza le aree più colpite. Da domani, venerdì 17 luglio, inizieranno gli abbattimenti delle alberature danneggiate.

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