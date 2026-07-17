Aggravamento di misura cautelare: dai domiciliari al carcere per 20enne di Annicco

Non sono rimaste impunite le violazioni di un ventenne di Annicco che stava scontando gli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di ieri, 17 luglio, i Carabinieri della Stazione di Soresina lo hanno rintracciato e arrestato il 20enne, dopo che due giorni prima, la sera del 15 luglio, avevano riscontrato l’assenza ingiustificata dal domicilio e la sua irreperibilità.

Alla luce del rapporto stilato dall’Arma, il Tribunale di Cremona ha emesso un decreto di aggravamento della misura cautelare a carico dell’uomo, quindi, ricevuta l’ordinanza, i militari di Soresina hanno subito dato esecuzione al decreto e l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cremona, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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