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Cronaca

Aggravamento di misura cautelare: dai domiciliari al carcere per 20enne di Annicco

Non si trovava nella sua abitazione ed era irreperibile: i Carabinieri hanno così dato esecuzione al decreto del Tibunale

Il carcere di Cà del Ferro
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Non sono rimaste impunite le violazioni di un ventenne di Annicco che stava scontando gli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di ieri, 17 luglio, i Carabinieri della Stazione di Soresina lo hanno rintracciato e arrestato il 20enne, dopo che due giorni prima, la sera del 15 luglio, avevano riscontrato l’assenza ingiustificata dal domicilio e la sua irreperibilità.

Alla luce del rapporto stilato dall’Arma, il Tribunale di Cremona ha emesso un decreto di aggravamento della misura cautelare a carico dell’uomo, quindi, ricevuta l’ordinanza, i militari di Soresina hanno subito dato esecuzione al decreto e l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cremona, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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