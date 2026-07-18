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Nazionali

Bologna, follia Rowe in amichevole: maxi rissa e rosso

(Adnkronos) –
Jonathan Rowe perde la testa con il Bologna. Oggi, sabato 18 luglio, la squadra rossoblù ha perso nettamente la prima amichevole stagionale, con l’Arminia Bielefeld, squadra di Serie B tedesca, che si è imposta 4-0, ‘rovinando’ l’esordio, anche se non ufficiale, di Tedesco sulla panchina rossoblù. 

A rendere tutto più amaro però ci si è messo Rowe. L’esterno ex Marsiglia, protagonista di un’ottima stagione al debutto in Serie A lo scorso anno, ha reagito male a un intervento falloso di un avversario, rincorrendolo per il campo e dandogli un colpo con il petto che lo ha fatto volare a terra. 

Tutto, ovviamente, è stato visto dall’arbitro, che ha espulso Rowe. L’attaccante inglese però, visibilmente nervoso, ha continuato a girare intorno all’avversario provocando una maxi rissa, fino a che i compagni non sono riusciti ad allontanarlo. 

 

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