West Nile Virus, Cremona zona endemica. L’Avis: “Sangue sicuro, le donazioni proseguono”

Come ogni anno, con l’arrivo della stagione estiva e, in ogni caso, con l’innalzamento delle temperature, iniziano ad affacciarsi anche i primi casi di infezione da West Nile Virus. In particolare, è stata riscontrata la positività in pool di zanzare in due Comune piacentini, in trappola parlante anche per la provincia di Cremona. L’espressione “trappola parlante” significa che una specifica trappola per zanzare, situata vicino al confine di una provincia, piacentina in questo caso, come detto, fornisce informazioni valide ed estendibili anche al territorio della provincia vicina.

Con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus per via trasfusionale, il Centro nazionale sangue già nelle scorse settimane aveva emanato una circolare per confermare le misure di sorveglianza e prevenzione trasfusionale dalle infezioni da West Nile Virus. Tuttavia, come conferma Cristiano Manfredini, presidente Avis provinciale, nonostante dai primi di luglio la provincia di Cremona è stata dichiarata zona endemica per il West Nile Virus, “le donazioni continueranno regolarmente, il sangue è sicuro ed è garantita la sicurezza sia per il donatore che per il ricevente”.

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