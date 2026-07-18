Busti a Bonetti e Tarquinio e targa per Mozart: ok dalla Toponomastica

Nuovi tasselli si aggiungono alla memoria storica e culturale di Cremona. La Commissione Toponomastica del Comune si è riunita per valutare tre proposte: la richiesta di apposizione di una targa dedicata al soggiorno e alla visita di Mozart e di suo padre Leopold a Cremona, e la collocazione di due busti nel Viale degli Artisti: uno dedicato a Pierantonio Bonetti, artista cremonese, maestro vetraio e successivamente molto impegnato in ambito teatrale; l’altro a Sergio Tarquinio che, oltre a essere stato un pittore, è stato un grandissimo incisore e un importante disegnatore di fumetti.

La targa di Mozart verrà collocata all’interno del Teatro Ponchielli, nei locali della biglietteria

Il parere favorevole della Commissione rappresenta soltanto il primo passaggio dell’iter amministrativo. Per la targa al Ponchielli, essendo prevista in un edificio storico sottoposto a vincolo, sarà necessario ottenere il via libera della Soprintendenza. Per i due busti destinati al Viale degli Artisti, invece, l’autorizzazione finale dovrà arrivare dalla Prefettura.

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