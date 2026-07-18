Natale a Cremona 2026, il Comune accelera: termine presentazione proposte il 31 luglio

Il Comune di Cremona accelera sull’organizzazione degli eventi per il Natale 2026 che, come già emerso al Tavolo del Distretto Urbano del Commercio avrà notevoli differenze rispetto al passato, prima fra tutti l’individuazione di Piazza del Comune come fulcro dei mercatini natalizi.

Con un avviso pubblicato qualche giorno fa, e a seguito della ricezione di una proposta spontanea, è stata avviata un’indagine di mercato per individuare un operatore economico per la realizzazione del mercatino natalizio. “Il presente avviso – si legge – ha esclusivamente finalità esplorative e conoscitive e non costituisce procedura di affidamento (…) né procedura comparativa finalizzata all’individuazione di un contraente”. Termine ultimo per la presentazione delle proposte: il 31 luglio.

“Il Comune – si legge ancora – intende acquisire proposte relative alla realizzazione di un Mercatino di Natale nel

centro storico di Cremona, quale iniziativa privata di animazione e valorizzazione del territorio da sottoporre alla valutazione dell’Amministrazione ai fini dell’eventuale concessione del patrocinio comunale e di benefici economici indiretti.

“La proposta pervenuta da parte di un organizzatore privato prevede la realizzazione di un ‘Mercatino di Natale Cremona 2026’ per il periodo compreso tra il 28 novembre 2026 e il 6 gennaio 2027, quale occasione di intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza e di valorizzazione commerciale e turistica del centro storico”. Il periodo indicato si pone quindi in diretta continuità con la Festa del Torrone, quest’anno distribuita su ben tre week end, organizzata da Sgp Grandi Eventi.

L’amministrazione non contribuirà direttamente all’iniziativa ma lo farà attraverso agevolazioni quali l’occupazione gratuita del suolo pubblico e i consumi elettrici.

La proposta già arrivata in Comune prevede tra l’altro “un’area mercatale composta da casette in legno in stile baita natalizia dedicate ad artigianato, prodotti tipici ed eccellenze gastronomiche, collocate nella Piazza del Comune, cuore del centro storico; spettacoli itineranti e musicali durante tutti i weekend della manifestazione, con cori gospel, zampognari, trampolieri, parate natalizie e animazioni diffuse; individuazione e coordinamento delle realtà espositrici; noleggio, montaggio e gestione delle strutture espositive; segreteria organizzativa dell’evento; programmazione e gestione del palinsesto artistico e di intrattenimento; organizzazione delle attività dedicate a bambini e famiglie; progettazione e realizzazione della campagna promozionale online e offline (…)”.

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