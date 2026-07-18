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Lago di Garda, si tuffa per salvare ragazzo e non riemerge

(Adnkronos) –
Ha visto un ragazzo in difficoltà in acqua e si è tuffato da una barca per salvarlo, senza più riemergere. È successo questo pomeriggio, intorno alle 16.30, nella porzione bresciana del lago di Garda, di fronte al comune di Sirmione. 

Da ore proseguono le ricerche della persona dispersa, mentre il minore che l’uomo aveva visto in difficoltà in acqua è stato recuperato incolume. Ingente il dispositivo messo in campo per le ricerche: da Venezia sono stati inviati un elicottero dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori e un’altra squadra via terra.  

Le ricerche vedono impegnate anche la guardia costiera e barche dei soccorritori acquatici dei vigili del fuoco. 

 

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