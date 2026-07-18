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Mamdani avverte Netanyahu: “Chiederò suo arresto quando verrà a New York”

(Adnkronos) – Il sindaco di New York Zorhan Mamdani ha intenzione di chiedere l’arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando verrà a New York, a settembre, per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo ha detto Mamdani oggi, sabato 18 luglio, al New York Times, precisando che non è ancora chiaro se abbia l’autorità legale per ordinare al Dipartimento di polizia di New York, di cui è capo, di fermare un leader straniero come Netanyahu. Mamdani ha aggiunto di essere in “trattative attive” con l’ufficio legale della città. 

“Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all’Aia”, ha affermato Mamdani riferendosi alla sede della Corte penale internazionale (Cpi), che ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Netanyahu per presunti crimini di guerra a Gaza. “E’ un criminale di guerra incriminato dalla Corte penale internazionale”, ha detto Mamdani. 

 

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