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Nazionali

Messi ‘ignorato’ da Durant, De la Fuente fischiato: la conferenza show prima della finale dei Mondiali

(Adnkronos) – ‘Affronto’ a Leo Messi nella conferenza-show in vista della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina in programma domani, domenica 19 luglio. In vista del match, a New York va in scena un evento zeppo di star. Sul palco ci sono i due ct – Scaloni e De la Fuente – e i giocatori più rappresentativi delle due nazionali. Con Messi, c’è il portiere Martinez. Dall’altra parte, Rodri. Lo show condotto da Rio Ferdinand, ex colonna del Manchester United, coinvolge anche stelle di altri sport. C’è Novak Djokovic, leggenda del tennis, e c’è Tom Brady, miglior quarterback nella storia NFL. Sul palco arriva anche Kevin Durant, stella Nba con gli Houston Rockets. 

 

KD, accolto da un’ovazione, ignora totalmente la delegazione argentina. Saluta tutti, strette di mano e abbracci abbondano. Per Messi, però, nemmeno uno sguardo: Durant passa oltre e si dirige verso Rodri e De la Fuente. Il video rimbalza su X, con messaggi tra ironia e ‘sdegno’. Il caso, in realtà, si sgonfia rapidamente. Alla fine dello show, c’è un selfie collettivo che chiude la giornata. Durant scatta la foto di gruppo e nello scatto ci sono tutti, Messi compreso. 

 

 

 

Agli osservatori social non sfugge un altro passaggio dell’evento. Il ct spagnolo De la Fuente prende la parola e si ritrova sepolto da una valanga di fischi, presumibilmente provenienti da una platea soprattutto argentina. “Bisogna avere rispetto. A me hanno insegnato ad essere rispettoso, cerchiamo di imparare questa lezione”, dice il ct iberico. 

 

 

La telecamera stacca su Messi, che osserva perplesso… 

 

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