“Rispondi alla chiamata”: la Cremonese lancia la campagna abbonamenti 2026/27

“Rispondi alla chiamata“: è lo slogan scelto dalla U.S. Cremonese per lanciare la campagna abbonamenti 2026/2027.

L’alba incendia il cielo sopra lo Zini: la luce di un nuovo giorno che nasce, un vecchio telefono rosso che aspetta immobile, mentre lo sguardo si alza e vola sopra i tetti della città, sopra il Po, sopra tutta la provincia di Cremona. E poi le prime risposte a quella chiamata: le voci di chi la Cremonese la segue da una vita — tifosi, giornalisti, ex giocatori — che spiegano perchè a quella chiamata nessuno può sottrarsi. Lo spot della campagna abbonamenti 2026/2027 racconta di un’appartenenza che si rinnova ogni giorno, di un posto, lo Stadio Zini, che aspetta di essere riempito ancora una volta. “Rispondi alla chiamata” — perché lo stadio, senza la sua gente, non è davvero casa.

“Le attese sono quelle di avere lo Stadio Zini sempre più colorato di grigiorosso, ossia avere una risposta positiva da questa campagna abbonamenti. Noi siamo partiti con grande determinazione, grande energia positiva che è stata colta anche nella squadra; siamo determinati a cancellare la recente stagione sportiva. Con grande positività affrontiamo la prossima stagione e speriamo di avere lo Stadio sempre più colorato di grigiorosso” ha sottolineato il Direttore Generale della Cremonese Paolo Armenia.

La campagna si articola in due fasi. La prima, riservata in prelazione agli abbonati della stagione 2025/26, partirà mercoledì 22 luglio alle ore 16:30 e si chiuderà domenica 9 agosto alle 23:59. La seconda fase, quella della libera vendita per i nuovi abbonati, scatterà martedì 11 agosto alle 16:30 e proseguirà fino al giovedì antecedente la prima partita casalinga.

Per la prima settimana la biglietteria dello stadio Zini osserverà i seguenti orari: mercoledì 22 dalle 16:30 alle 19:30; giovedì 23 e venerdì 24 dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 19:30; sabato 25 dalle 10 alle 13. Gli orari della seconda settimana saranno comunicati in seguito.

Per chi rinnova in prelazione, i prezzi variano dai 160 euro della Curva Sud (100 per gli Under 18) agli 850 della Poltronissima (550 ridotto, 340 Under 18). Per i nuovi abbonati in libera vendita i prezzi vanno dai 210 euro della Curva Sud ai 1.000 della Poltronissima. Tribune laterali e Distinti si collocano su fasce intermedie, con tariffe agevolate per donne e over 65 (nati entro il 31/12/1961) e per gli Under 18 (nati tra il 2008 e il 2022). Per i Distinti e la Curva Sud è prevista anche una tariffa universitari (nati dal 1/1/2000 e iscritti a un corso di laurea, da certificare con press badge o libretto), rispettivamente a 190 e 140 euro. Rispetto all’acquisto dei singoli biglietti (che nel settore Distinti costano 30 euro a partita, ad esempio), abbonarsi in prelazione consente un risparmio stimato fino a 575 euro sull’intera stagione in Poltronissima.

Per i nuclei familiari è confermata la tariffa agevolata Family, valida solo nel settore Distinti e sottoscrivibile esclusivamente allo sportello dello stadio Zini. Si potrà usufruirne per un minimo di 3 abbonamenti, di cui almeno uno a tariffa intero o ridotto, presentando un’autocertificazione dello stato di famiglia (comprendente parenti in linea diretta: padre, madre, figli, nonni e nipoti). Un esempio: un nucleo con padre, madre e figlio Under 18 in prelazione spenderebbe 400 euro anziché 665, con un risparmio di 265 euro.

Le agevolazioni per le persone con disabilità: chi ha una disabilità pari al 100% e non è in grado di deambulare non potrà sottoscrivere l’abbonamento, ma dovrà richiedere un accredito gara per gara, con modalità che saranno specificate in seguito. Chi ha una disabilità al 100% mentre è in grado di deambulare, e il relativo accompagnatore, avrà una collocazione riservata nel settore Distinti al costo simbolico di 5 euro. Per le disabilità comprese tra il 50 e il 99% sono previste tariffe agevolate in diversi settori dello stadio, disponibili anche online e nelle ricevitorie in caso di prelazione.

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere online sul sito uscremonese.vivaticket.it, nelle ricevitorie abilitate di Cremona e provincia (tra cui Nipos Tabacchi ad Annicco, Cartolibreria Marenoni a Casalbuttano ed Uniti, Bar Tabaccheria “Al Ranch” e Tabaccheria Maffy a Cremona, l’Info Point di piazza del Comune, il Mondadori Point di Soresina e la Tabaccheria Maldussi a Piadena Drizzona) oppure direttamente alla biglietteria dello stadio Zini.

Chi acquista online tramite Vivaticket potrà anche rateizzare il pagamento in tre rate con PayPal, per acquisti compresi tra 30 e 2.000 euro.

Condizione indispensabile per sottoscrivere l’abbonamento è il possesso della Cremo Card con scadenza pari o superiore a giugno 2027, da richiedere per tutti gli abbonati, minori compresi (non saranno accettate fidelity card di altre società). La card si acquista online su Vivaticket al costo di 10 euro più spese di spedizione, con consegna entro 20 giorni, oppure gratuitamente allo sportello dello stadio Zini contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento. In caso di richiesta della sola card, o di smarrimento, il costo resta di 10 euro. Per il rilascio agli sportelli sono necessari, per gli adulti, documento d’identità, codice fiscale e una foto in formato tessera; per i minori, gli stessi documenti più l’accompagnamento di un genitore munito a sua volta di documento e codice fiscale. Ammesse le deleghe, solo tra componenti dello stesso nucleo familiare.

Chi si abbona per la stagione 2026/27 avrà infine diritto a uno sconto del 10% sugli acquisti, fino al 31 ottobre 2026, presso l’U.S. Cremonese Store di via Solferino 36, presentando il tagliando rilasciato in biglietteria o la ricevuta di sottoscrizione online. La promozione non è cumulabile con altre iniziative.

Per ogni informazione, la società ha attivato i contatti dedicati: biglietteria@uscremonese.it, oppure i numeri 0372 434016 (interno 6) e 0372 1664134.

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