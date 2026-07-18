Ferraroni Juvi Cremona, definito lo staff per la prossima stagione di serie A2
Ufficializzata la squadra di lavoro che affiancherà coach Marco Cardani nel campionato 2026-27. Promozione a primo assistente per Mattia Costa
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Dopo aver definito la guida tecnica e avviato la costruzione del roster, la Ferraroni Juvi Cremona completa anche l’organigramma della prima squadra per la stagione 2026/27. Accanto al nuovo capo allenatore Marco Cardani lavorerà uno staff che unisce continuità e novità, valorizzando le risorse già presenti all’interno dello staff: Mattia Costa viene infatti promosso al ruolo di primo assistente, dopo le ottime due stagioni vissute come secondo assistente. Completano lo staff tecnico il nuovo secondo assistente Piero Di Matteo ed il preparatore fisico Giuseppe Lopetuso, confermato nel proprio incarico.
Per quanto riguarda lo staff medico, la società conferma i medici sociali Giorgio Buccellati e Alberto Lameri, oltre al nutrizionista Marco Bona. La novità è rappresentata dall’ingresso del fisioterapista Lorenzo Boccali.