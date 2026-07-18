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Cronaca

Dall’IC di Verolanuova al Liceo Manin: Ivonne Gandolfi è la nuova dirigente

La preside si insedierà il 1° settembre; fino allo scorso anno ha insegnato all'Anguissola

Il Liceo Manin di Cremona
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Ivonne Gandolfi sarà dal 1° settembre la nuova dirigente scolastica del liceo Daniele Manin di Cremona, sede rimasta vacante dopo il trasferimento di Maria Grazia Nolli allo Scientifico Aselli. L’assegnazione è stata pubblicata dall’Ufficio scolastico regionale ieri 17 luglio, nell’elenco di rettifica del precedente decreto, insieme all’esito delle mobilità interregionali.

La nuova dirigente proviene dall’Istituto comprensivo di Verolanuova, dove si era insediata un anno fa. Dal 2012 al 2015 aveva insegnato al Liceo Anguissola e successivamente all’Istituto Torriani di Cremona. Tra le esperienze precedenti, quella di direttore amministrativo del centro di formazione provinciale Giuseppe Zanardelli di Brescia.

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