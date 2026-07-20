Mercato Cremo, centrocampo ed esterni nel mirino: le mosse per completare la rosa

Il pre-ritiro non serve soltanto a mettere benzina nelle gambe e assimilare i principi di gioco di Marco Giampaolo. Le sedute al Centro Sportivo Giovanni Arvedi, prima della partenza per Ronzone, sono fondamentali anche per orientare le strategie di mercato. Il direttore sportivo Botturi, in costante contatto con l’allenatore, continua infatti a valutare la rosa per individuare i reparti sui quali intervenire.

Il centrocampo resta uno dei settori maggiormente monitorati. Non è un caso che proprio in questa zona siano già arrivati Gerli e Berti. L’ex Cesena, grazie alla sua duttilità, può essere impiegato anche da trequartista o da seconda punta alle spalle del centravanti, mentre Gerli è destinato a ricoprire un ruolo più centrale nella costruzione del gioco, agendo da regista.

A disposizione di Giampaolo ci sono poi giocatori affidabili come Collocolo e Grassi, oltre ai giovani Lottici Tessadri, Lordkipanidze e Lickunas. Per completare il reparto, però, servirà ancora almeno un innesto.

Pontisso del Catanzaro e Trimboli del Mantova restano tra i profili più apprezzati, ma la concorrenza è elevata e le rispettive trattative potrebbero richiedere tempo, senza garanzie di arrivare alla fumata bianca. Al di là dei singoli nomi, la società è alla ricerca di un centrocampista capace di dare ritmo alla manovra, verticalizzare il gioco e aumentare la qualità della produzione offensiva.

Anche le corsie esterne saranno oggetto di interventi. Con ogni probabilità Giampaolo punterà infatti su sistemi di gioco che prevedono l’utilizzo degli esterni offensivi e per questo il club è al lavoro per individuare un profilo in grado di garantire qualità e imprevedibilità, in particolare sulla fascia destra.

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