De Luca e Nasti, settimane decisive: il futuro dell’attacco passa anche da loro

Il reparto offensivo è spesso quello che indirizza una stagione. Per trasformare la mole di gioco in gol servono attaccanti capaci di incidere nei momenti decisivi e la Cremonese, in questo senso, può già contare su profili di alto livello. Restano però ancora diverse valutazioni da fare prima di definire il volto dell’attacco che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

Federico Bonazzoli rappresenta il punto di riferimento del reparto. Reduce da una stagione chiusa in doppia cifra in Serie A, l’attaccante di Manerbio è uno dei pezzi più pregiati della rosa. Trattenerlo non sarà semplice, ma al momento sta lavorando agli ordini di Marco Giampaolo per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione.

Per Stuckler, invece, sarà l’anno dell’esordio in Serie B. Le aspettative sono elevate, ma l’obiettivo del club è consentirgli una crescita graduale, affiancandolo a giocatori più esperti e senza caricarlo di responsabilità eccessive.

Le valutazioni più importanti riguardano però Manuel De Luca e Marco Nasti. Il primo è rientrato dal prestito al Modena, ma la sua permanenza in grigiorosso è tutt’altro che scontata. L’eroe della notte di La Spezia continua infatti ad avere estimatori, soprattutto in Serie B, e il mercato potrebbe presto entrare nel vivo.

Diversa la situazione di Nasti, tornato a Cremona dopo l’esperienza all’Empoli. La preparazione estiva sarà decisiva per consentire a Giampaolo di valutarne caratteristiche e potenziale inserimento nel nuovo progetto tecnico. Solo nelle prossime settimane si capirà se l’attaccante farà parte della Cremonese 2026-27 o se le strade si separeranno.

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