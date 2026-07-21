Music and Acoustic Engineering, proclamati a Cremona 21 nuovi ingegneri del suono

Proclamati 21 nuovi ingegneri del suono al Campus di Cremona del Politecnico di Milano, nella sessione estiva di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering; tra loro, 5 studenti hanno seguito il track Acoustic, più orientato agli aspetti fisici, progettuali e applicativi dell’acustica, mentre 16 studenti hanno scelto il track Music, maggiormente legato all’informatica musicale, all’elaborazione digitale del suono e alle tecnologie per la produzione e l’analisi audio.

I lavori di tesi presentati riflettono in modo concreto la varietà e l’attualità dei temi affrontati durante il percorso di studi. I progetti confermano inoltre quanto oggi l’ingegnere del suono sia chiamato ad operare in contesti innovativi e trasversali, dove competenze tecniche, sensibilità musicale, capacità di analisi e conoscenza delle tecnologie digitali dialogano costantemente tra loro.

Per chi desidera intraprendere questo percorso, è aperto il periodo per richiedere l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale: gli studenti interessati potranno presentare domanda fino al 26 agosto.

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