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Scuola e Università

Music and Acoustic Engineering, proclamati a Cremona 21 nuovi ingegneri del suono

di Federica Priori

Laurea magistrale al Campus di Cremona del Politecnico di Milano: 21 studenti hanno concluso il percorso in Music and Acoustic Engineering

Il servizio di CR1
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Proclamati 21 nuovi ingegneri del suono al Campus di Cremona del Politecnico di Milano, nella sessione estiva di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering; tra loro, 5 studenti hanno seguito il track Acoustic, più orientato agli aspetti fisici, progettuali e applicativi dell’acustica, mentre 16 studenti hanno scelto il track Music, maggiormente legato all’informatica musicale, all’elaborazione digitale del suono e alle tecnologie per la produzione e l’analisi audio.

I lavori di tesi presentati riflettono in modo concreto la varietà e l’attualità dei temi affrontati durante il percorso di studi. I progetti confermano inoltre quanto oggi l’ingegnere del suono sia chiamato ad operare in contesti innovativi e trasversali, dove competenze tecniche, sensibilità musicale, capacità di analisi e conoscenza delle tecnologie digitali dialogano costantemente tra loro.

Per chi desidera intraprendere questo percorso, è aperto il periodo per richiedere l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale: gli studenti interessati potranno presentare domanda fino al 26 agosto.

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