Cavalcavia del cimitero, conclusione lavori il 26 luglio, come da cronoprogramma

Nessun ritardo sui lavori ferroviari in corso a Cremona. È quanto emerso dal confronto tra l’amministrazione comunale e RFI sugli interventi in corso nell’area della stazione e del cavalcavia del cimitero. La conclusione delle opere resta fissata al 26 luglio. È l’assessore Simona Pasquali ad annunciarlo.

“I lavori sotto il Cavalcavia sono cominciati il 6 luglio e sono stati programmati fino al 26 luglio. Si tratta di interventi sotto il ponte del cavalcavia del cimitero, dove si stanno effettuando opere di consolidamento.”

Un intervento particolarmente delicato che ha richiesto modifiche importanti alla rete ferroviaria e che nelle ultime settimane ha avuto effetti diretti sulla circolazione dei treni.

“Per eseguire questi lavori – ha continuato l’assessore Pasquali – è stato necessario scollegare, dal punto di vista elettrico, la stazione di Cremona e parte della linea ferroviaria, per garantire la sicurezza dei lavoratori. Di conseguenza l’intervento ha impattato sulla circolazione, perché non era possibile il transito attraverso la stazione.”

Secondo quanto comunicato da RFI, il cronoprogramma sta procedendo regolarmente e, una volta conclusi gli interventi sotto il cavalcavia, il servizio ferroviario dovrebbe tornare alla normalità. “Una volta terminati i lavori sotto il ponte, la circolazione ferroviaria dovrebbe riprendere regolarmente.”

Ma il cantiere non si fermerà qui. In autunno è infatti prevista una nuova fase di interventi, questa volta sulla parte superiore del cavalcavia.

“In autunno – ha annunciato Pasquali – andremo a lavorare sopra il ponte e quindi probabilmente, anzi quasi sicuramente, ci saranno ripercussioni sulla circolazione stradale. Però alla fine verrà recuperato il cavalcavia.”

© Riproduzione riservata