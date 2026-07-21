Ciclismo su pista: Fiorenzuola accoglie i migliori atleti per le 6 Giorni delle Rose 2026

È entrata nel vivo al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola la 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali 6 Giorni delle Rose, tra le manifestazioni più importanti del ciclismo su pista a livello internazionale. Iniziata ieri e in programma fino a sabato, la rassegna mette in palio 22 Gran Premi Internazionali.

Quasi 180 gli atleti in gara, provenienti da 28 Paesi di tutto il mondo. Sulla pista piacentina si confrontano campioni olimpici, medagliati europei e alcune delle giovani promesse più interessanti del panorama internazionale. Non mancano gli atleti della Solme Olmo Arvedi con Matteo Fiorin vincitore della eliminazione Under 23. Nel corso della manifestazione, in gara per l’Arvedi anche Stefano Moro, Nicolò Galli e Francesco Lamon. Tra i nomi di maggior richiamo nel femminile figurano le campionesse olimpiche Chiara Consonni e Vittoria Guazzini.

La manifestazione ha preso il via con le gare riservate alle categorie Under 23 maschili e femminili e con il ritorno delle prove Elite di Velocità. Ad accompagnare la cerimonia inaugurale anche l’esibizione delle majorettes con il Corpo Bandistico Pontolliese.

L’ingresso al Velodromo rimane gratuito per tutta la durata dell’evento, che proseguirà fino a sabato con un ricco programma di gare e numerosi appuntamenti internazionali.

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