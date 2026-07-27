Cantieri di Padania Acque in via Massarotti e piazza Marconi: le modifiche alla viabilità

Da mercoledì 29 luglio a venerdì 31 luglio, fatti salvi imprevisti, i tecnici dell’esercizio fognatura di Padania Acque saranno impegnati nella realizzazione di un nuovo allaccio alla rete fognaria in via Massarotti. È stata pertanto disposta la chiusura della via al traffico veicolare in corrispondenza del civico 1/D con riapertura prevista sabato 8 agosto. L’area del cantiere stradale occupa il marciapiede, la corsia ciclabile e la carreggiata per consentire i lavori di scavo.

All’incrocio tra Piazza Cadorna e via Massarotti è stata posizionata una transenna con l’indicazione di “strada chiusa”, ma l’accesso è comunque consentito fino al civico 1/D e al passo carraio del civico 2. All’incrocio tra Piazza Cadorna e via del Vasto è stato poi posizionato un cartello di deviazione verso via del Vasto.

Per i veicoli che escono invece da via de Stauris o si trovano all’incrocio semaforico con via Massarotti l’accesso a quest’ultima è consentito fino ai passi carrai dei civici 3 e 4. Da questo lato per raggiungere piazza Cadorna è indicata la deviazione verso via de Stauris. Il transito dei pedoni è sempre garantito. L’evoluzione del cantiere sarà monitorata dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque insieme ai tecnici del Comune di Cremona e alla Polizia Locale.

Un secondo cantiere, in piazza Marconi, ha previsto poi la chiusura del tratto di strada verso il parcheggio sotterraneo (raggiungibile da via Sacchi e via Tibaldi). La riapertura della via è prevista venerdì 31 luglio. L’intervento prevede la riqualificazione e conversione dell’edicola non più utilizzata in una nuova Casa dell’Acqua gestita da Padania Acque.

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