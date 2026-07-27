Confcommercio: formazione e legalità al centro dell’incontro con la guardia di finanza

Nei giorni scorsi si è svolto con grande partecipazione l’incontro formativo promosso da FIMAA Confcommercio Provincia di Cremona in collaborazione con la Guardia di Finanza e dedicato ai temi dell’antiriciclaggio, dell’adeguata verifica della clientela e della tutela della privacy nell’attività di mediazione immobiliare.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale e di confronto diretto con le istituzioni su aspetti sempre più centrali nell’esercizio della professione. Ospite dell’incontro è stato il tenente colonnello Alessandro Di Filippo, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona, che ha illustrato con un approccio pratico e operativo i principali adempimenti previsti dalla normativa, offrendo indicazioni concrete e rispondendo ai numerosi quesiti dei partecipanti.

Al centro dell’incontro, il concetto di “abitudine al controllo”, ovvero la necessità di considerare l’adeguata verifica della clientela non come un semplice obbligo burocratico, ma come uno strumento professionale capace di migliorare la conoscenza del cliente, prevenire situazioni di rischio e tutelare l’operatore immobiliare nello svolgimento della propria attività.

«La vera sfida – sottolinea Flavio Augusto Caleffi, responsabile della formazione di FIMAA Confcommercio Provincia di Cremona e moderatore dell’incontro – è trasformare un obbligo normativo in una buona abitudine professionale. Fare le domande giuste al cliente con sensibilità, documentare correttamente il proprio percorso valutativo e sviluppare una cultura del controllo significa tutelare il professionista, il cliente e l’intero mercato immobiliare.»

Nel suo intervento, Di Filippo ha evidenziato il ruolo strategico degli agenti immobiliari nella tutela dell’economia legale.

«L’incontro organizzato da FIMAA presso la sede di Confcommercio Provincia di Cremona – ha dichiarato Di Filippo – ha rappresentato un fondamentale momento di confronto in un comparto economico, quello immobiliare, tradizionalmente centrale per l’economia del nostro Paese, ma al tempo stesso esposto a elevati rischi di infiltrazione di capitali illeciti. I mediatori immobiliari costituiscono un presidio fondamentale per la tutela dell’economia legale. Questa iniziativa mi ha consentito di presentare la prospettiva della Guardia di Finanza non solo come organo di controllo e repressione, ma come partner istituzionale in una battaglia comune che fa della legalità il presupposto indispensabile per un mercato sano e trasparente».

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