Il granchio blu è sul territorio: esemplari della specie aliena nel Po a Casalmaggiore

Il granchio blu (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) è un crostaceo decapode brachiuro della famiglia Portunidae tipico di estuari, lagune e altri ambienti salmastri, ma presente anche in acque dolci e marine costiere.

È una specie autoctona delle coste atlantiche del continente americano, dove rappresenta un importante prodotto della pesca, poiché le sue carni sono molto apprezzate in cucina. Ha un’alimentazione onnivora poco specializzata, ma altamente efficiente nella predazione dei molluschi bivalvi. A livello ambientale è poco esigente e capace di adattarsi a svariate condizioni e ambienti, anche piuttosto compromessi.

Le larve planctoniche – che possono svilupparsi solo in acque salate – sono in grado di viaggiare per lunghe distanze in mare. È segnalato sulle coste atlantiche europee dall’inizio del Novecento e nel Mediterraneo orientale dagli anni ’30-’40. Si suppone che sia arrivato nel Mare Adriatico negli anni 40 del ‘900, ma è stato identificato solo nel 1993.

Il granchio blu è una specie euriliana, questo significa che tollera ampi sbalzi di salinità. Vive bene in mare aperto, nelle lagune salmastre e negli estuari, e risale persino i fiumi in acqua dolce. Questa capacità di adattamento favorisce la sua diffusione e la riproduzione in ambienti diversi. Sopporta valori di salinità vicini allo zero nei fiumi fino all’alta salinità marina; resiste a un intervallo termico ampio, dai 2-3 °C fino a oltre 40 °C, ed è in grado di adattarsi ad acque a bassa concentrazione di ossigeno. La sua dieta si basa su molluschi bivalvi come vongole e cozze, pesci e altri crostacei.

Trovando condizioni ottimali, si è diffuso rapidamente nel Mar Mediterraneo e, grazie al lavoro di Gavioli et al. (2026) è stata rivelata la sua profonda risalita nel Po. Oltre alle segnalazioni nel Mantovano, in quel lavoro è indicato anche il sito di Isola Serafini (PC). Nei giorni scorsi, grazie a diverse segnalazioni e a Davide Azzolini e Alessandro Pavesi, corredate di catture e fotografie, si è accertata la presenza lungo tutto il tratto mantovano del Po, con avvistamenti e catture a Boretto, fino nel cremonese e a Casalmaggiore.

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