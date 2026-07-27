Questura, controlli straordinari: 60 identificati, sventata rapina al Kebab

Nell’ambito della ordinaria attività di controllo del territorio svolta dalle Volanti della Questura Cremona, particolare attenzione è stata rivolta alle zone cittadine dove si registra una maggiore incidenza della micro-criminalità ed alle “aree soggette a particolare tutela”. Sono state complessivamente identificate 60 persone, di cui 21 con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione ed in materia di immigrazione e stupefacenti. Nell’ambito di questa attività sono stati controllati anche 12 veicoli.

In particolare, le Volanti della Questura di Cremona hanno intercettato, nei pressi di un supermercato situato nell’area di via degli Orti Romani, 2 noti soggetti (uno italiano e un nigeriano), di età compresa tra i 30 e i 45 anni, tutti gravati da precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti e già destinatari di DACUR da quelle aree cittadine, motivo per il quale venivano denunciati in stato di libertà per la violazione del Daspo urbano.

Tenendo inoltre conto che gli stessi sono stati più volte denunciati per l’inosservanza del DACUR sono state anche avviate, dalla Divisone Anticrimine della Questura di Cremona, le procedure per l’aggravamento delle misure di prevenzione attualmente in atto.

Nella notte invece tra domenica e lunedì, le Volanti della Questura di Cremona sono intervenute sempre nell’area degli Orti Romani, a seguito della chiamata del titolare di un ristorante Kebab che era stato poco istanti prima vittima di una tentata rapina da parte di un giovane minorenne italiano. Il ragazzo, all’orario di chiusura dell’esercizio, travisato, era entrato armato di una catena chiedendo la consegna dell’incasso del locale.

Dopo il rifiuto del titolare, si è allontanato di fretta venendo però intercettato dalle Volanti della Polizia che avevano rinvenuto sia la catena che gli indumenti utilizzati per camuffarsi, denunciandolo in stato di libertà. Nei confronti del minore, affidato ai genitori, è stata avviata la procedura per l’adozione di un “Avviso Orale” del Questore di Cremona.

Sempre la scorsa notte, le Volanti della Questura di Cremona sono intervenute in un bar situato nei pressi della stazione ferroviaria per una lite tra alcuni soggetti. Uno di loro, un cittadino nigeriano con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, era in evidente stato di alterazione alcolica: è stato sanzionato dagli agenti per ubriachezza molesta e nei suoi confronti è stato adottato anche un “Ordine di Allontanamento” da quell’area cittadina.

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