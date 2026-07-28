Quasi 3 quintali di hashish pronti per lo spaccio: arrestato a Monza 27enne cremonese

Lo scorso 24 luglio a Cornate d’Adda (MB), i Carabinieri della Stazione di Bernareggio, oltre ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vimercate, hanno arrestato un ventisettenne residente a Cremona e una ventenne residente a Telgate (BG), entrambi italiani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L

L’operazione deriva da un controllo a seguito di una segnalazione generata dal sistema telematico “Alert Alloggiati”, che indicava la presenza dei due giovani all’interno di un’abitazione adibita a locazione breve.

A carico della giovane risulta pendente un provvedimento di rintraccio come testimone in un diverso procedimento giudiziario, dove risulta parte offesa.

Una volta che i militari sono arrivati presso l’immobile per gli accertamenti, i due giovani hanno finto di non essere presenti per evitare il controllo. Sono quindi state recuperate le chiavi dal proprietario e la perquisizione ha consentito di scoprire e sottoporre a sequestro un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pari a oltre 275 chilogrammi di hashish suddivisi in numerosi panetti termosigillati, oltre a 12.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La procura presso il tribunale di Monza ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo presso la Casa Circondariale di Monza, mentre per la donna, al sesto mese di gravidanza, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

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