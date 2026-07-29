“Azzerate le occupazioni abusive nelle case Aler”. Ventura: “Vince la legalità”

“L’azzeramento delle occupazioni abusive negli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti da Aler Brescia-Cremona-Mantova rappresenta un risultato di grande rilievo, che dimostra come legalità, determinazione e collaborazione tra istituzioni possano produrre risultati concreti a beneficio dei cittadini”: così commenta la notizia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura rispetto al raggiungimento di quota zero nelle occupazioni abusive degli alloggi Aler nelle province di Brescia, Cremona e Mantova.

“Ogni alloggio sottratto all’illegalità significa una casa restituita a chi attende da tempo il proprio turno nelle graduatorie”, scrive Ventura. “Difendere il patrimonio pubblico significa innanzitutto garantire equità, trasparenza e rispetto delle regole nei confronti delle tante famiglie che hanno diritto a un’abitazione e attendono con pazienza e correttezza.

Desidero esprimere un plauso al presidente Amedeo Ghidini, al Consiglio di Amministrazione e a tutto il personale di Aler Brescia-Cremona-Mantova per il lavoro svolto con professionalità e costanza. Questo traguardo è il frutto di un’attività quotidiana di controllo, recupero degli immobili e contrasto alle occupazioni abusive, resa possibile anche grazie alla sinergia con le istituzioni e alle norme che hanno rafforzato gli strumenti di intervento”.

“Naturalmente”, conclude Ventura, “raggiungere quota zero non significa abbassare la guardia. Sarà fondamentale proseguire con un’attenta attività di monitoraggio e prevenzione affinché questo importante risultato venga consolidato nel tempo. La legalità non è uno slogan, ma un principio da difendere ogni giorno, perché solo così il patrimonio pubblico può continuare a essere destinato a chi ne ha realmente diritto e rappresentare una risposta concreta ai bisogni delle nostre comunità e ai più fragili, agendo sempre lungo la via della giustizia ed dell’equità”.

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