Carburanti alle stelle, la GdF scopre 18 irregolarità nei distributori della provincia

Prezzi dei carburanti alle stelle, in provincia di Cremona le Fiamme Gialle hanno accertato e contestato complessivamente 18 irregolarità: 9 per omessa comunicazione a “osservaprezzi carburanti”, 6 per l’esposizione di prezzi non corrispondenti con quelli alla pompa, 1 per prezzo praticato diverso da quello comunicato e 2 per mancata o incompleta esposizione dei prezzi sulla carreggiata, con l’applicazione delle relative sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 2.000 euro per ciascuna violazione.

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Cremona, a causa degli aumenti di prezzo dei carburanti dovuti alle tensioni geopolitiche internazionali, ed in linea con le direttive emanate a livello centrale, ha disposto l‘intensificazione dei controlli nei confronti dei distributori di carburante presenti sul territorio provinciale.

L’attività si inquadra nel più ampio dispositivo di vigilanza e prevenzione, finalizzato ad assicurare la tutela dei consumatori e un mercato competitivo, in un particolare momento di volatilità dei mercati energetici, caratterizzato da repentine oscillazioni dei prezzi alla pompa, che incidono direttamente sul potere d’acquisto

delle famiglie e sui costi di produzione delle imprese.

In tale ottica, l’attività del Corpo è tesa ad intercettare e contrastare ogni forma di fenomeno speculativo, garantendo che la dinamica dei prezzi non sia inficiata da pratiche distorsive.

La quotidiana azione di controllo economico del territorio, unitamente alle risultanze di mirate analisi di rischio in materia di prezzi, elaborate dalla componente speciale del Corpo, in collaborazione con il Garante per la sorveglianza dei prezzi e con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno permesso di selezionare

nell’intero territorio provinciale alcuni soggetti verso cui orientare i controlli.

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