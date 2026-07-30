Ultime News

30 Lug 2026 Cremonese, ora è ufficiale: il portiere Gianluca Saro ceduto al Foggia
30 Lug 2026 Omaggio ad Aldo Protti: concerto del baritono Luca Salsi al Ponchielli
30 Lug 2026 Carta d’Identità Elettronica: da oggi ha validità illimitata per gli ultrasettantenni
30 Lug 2026 All’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino la finale internazionale di Voice 2026
30 Lug 2026 Prestigioso premio per la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia
Lettere

Ringraziamento di un papà all’Arma dei carabinieri

Fill-1
da Fabio, papà infinitamente grato

​Gentile Direttore,
​in un periodo storico in cui troppe parole vengono spese per mettere in cattiva luce le nostre forze dell’ordine , da parte di una certa stampa e della solita parte politica che punta sempre il dito contro chi indossa una divisa anche quando l’uso della forza è legittimo e necessario, sento il dovere di raccontare un fatto di cronaca locale che dimostra l’immenso valore umano e professionale di questi uomini.

Ieri mattina mio figlio di 9 anni, mentre faceva un giro in bicicletta, si è smarrito nelle campagne tra Crotta d’Adda e Pizzighettone. Avendo perso il senso dell’orientamento, non riusciva più a ritrovare la strada di casa. Per fortuna aveva con sé un cellulare, ma in quella zona la connessione internet non prendeva: era impossibile inviarmi la posizione GPS, una foto o fare una videochiamata. L’unico contatto possibile era la voce.

​Io mi trovavo a Cremona, bloccato per lavoro e nell’impossibilità di raggiungerlo immediatamente. Colto dal panico, ho chiamato subito il 112. Dalla Centrale Operativa di Cremona si sono attivati all’istante: hanno creato una telefonata a tre coinvolgendo me e il bambino, senza mai lasciarlo solo o riagganciare anche solo per un secondo. Nel frattempo, una pattuglia è corsa a sirene spiegate verso la zona.

Con un’intuizione brillante e una sensibilità straordinaria, i Carabinieri al telefono chiedevano a mio figlio se sentisse le sirene più vicine o più lontane, usandole come guida per individuarlo. Il tempo di percorrere la strada da Cremona a Crotta d’Adda ed era già tutto risolto: la pattuglia lo aveva trovato, rassicurato e preso in braccio con la dolcezza che si riserva a un figlio.

Quando sono arrivato sul posto e ho stretto la mano ai due militari per ringraziarli , mi hanno risposto con estrema umiltà, una sola parola che racchiude il senso dell’onore di questi militari: “DOVERE”.
​Ma la sensibilità di questi uomini non si è fermata lì. Dopo avermi affidato il bambino, l’ho riaccompagnato a casa ed sono dovuto rientrare subito al lavoro. Pochissimi istanti dopo, gli stessi Carabinieri hanno suonato al campanello di casa nostra: volevano sincerarsi di persona con mia moglie che il piccolo stesse bene e che fosse al sicuro tra le mura domestiche. Nel congedarsi, le hanno detto: “Rimaniamo a disposizione “.

​In un Paese che spesso sembra andare a rotoli sul fronte della sicurezza, con città trasformate in giungle , per colpa di un immigrazione fuori controllo , le nostre forze dell’ordine e i Carabinieri in primis rimangono un baluardo fondamentale , di cui andare fieri .Purtroppo gesti ed episodi come questo trovano spazio quasi solo nelle cronache provinciali, mentre meriterebbero la stessa risonanza nazionale di altre notizie.

​Vorrei lanciare un messaggio a tutti i lettori e anche a quei giornalisti che spesso dipingono chi indossa la divisa come se fosse sempre dalla parte del torto: ricordatevi di quello che sono capaci di fare e del cuore che ci mettono, prima di parlare male delle forze dell’ordine, perché un giorno potreste averne bisogno anche voi.

Ai Carabinieri intervenuti dalla caserma di Pizzighettone e alla Centrale Operativa di Cremona va il mio grazie più profondo: la vostra professionalità e la vostra umanità sono la risposta migliore contro tutto.

© Riproduzione riservata