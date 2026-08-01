Cremonese in campo per l’ultimo test amichevole in Val di Non contro il Lumezzane

Un nuovo appuntamento amichevole per la Cremonese nel ritiro estivo in Val di Non: alle 16:00 i grigiorossi sfideranno il Lumezzane sul Campo Sportivo di Ronzone in una sfida a porte aperte. Si tratta dell’ultimo test in altura, dopo l’annullamento del test match del 5 agosto contro l’Obermais/Maia Alta.

Venerdì doppio allenamento per la Cremonese a Ronzone: sarà quasi impossibile vedere Tommaso Barbieri in campo nell’amichevole, anche se non ci sono particolari novità dopo l’infortunio rimediato contro il Cittadella.

Sarà difficile che siano della gara anche il portiere Andrea Fulignati e l’attaccante Federico Bonazzoli, ma non sono escluse sorprese.

Mister Giampaolo probabilmente continuerà con il 4231, modulo scelto per la gestione del gioco e del ritmo che da sempre vuole nelle sue squadre. Fuori dal campo si gioca un’altra partita, quella del mercato: l’obiettivo dell’attivissimo ds Botturi è trovare rinforzi per la catena destra, sia bassa che alta.

Per quanto riguarda il Lumezzane, parliamo di una squadra di Serie C inserita nel girone A, raggruppamento dove è presente anche la Pergolettese. I bresciani, guidati dal Direttore Sportivo ed ex grigiorosso Simone Pesce, hanno da poco sostituito mister Troise con l’ex Hellas Verona Paolo Sammarco. Il Lumezzane corre parecchio in questa preseason perché nella prima giornata sarà subito derby contro l’Ospitaletto.

L’amichevole sarà come sempre trasmessa in diretta su CR1 (canale 19) e in streaming su www.cr1.it.

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