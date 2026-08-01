Europei di Varese, Elena Sali è d’oro: titolo continentale nel doppio Pesi Leggeri

Elena Sali è campionessa europea. La giovane atleta della Canottieri Bissolati conquista a Varese uno dei risultati più importanti della sua carriera, vincendo il titolo continentale nel doppio Pesi Leggeri femminile insieme a Melissa Schincariol della SC Cernobbio.

Dopo l’ottimo segnale arrivato nella preliminary race, vinta con largo margine su Grecia e Ucraina, le due azzurre si sono confermate nella gara che assegnava le medaglie. Sali e Schincariol hanno preso il comando fin dalle prime battute, mettendo subito una seria ipoteca sull’oro e aumentando progressivamente il vantaggio. Una finale condotta con autorità fino al traguardo, ancora una volta davanti a Grecia e Ucraina.

Per Elena Sali il titolo europeo rappresenta una tappa di particolare rilievo nel suo percorso agonistico: una medaglia internazionale assoluta che arricchisce il suo palmarès e premia il lavoro che l’ha portata a conquistare un posto in azzurro. Una soddisfazione importante anche per la Canottieri Bissolati, che festeggia alla Schiranna un titolo continentale.

La medaglia di Sali addolcisce una rassegna europea che per l’altro bissolatino in azzurro, Giacomo Gentili, si è invece conclusa anzitempo. Il quattro di coppia maschile è stato ritirato dalla finale B a seguito dei problemi fisici accusati da Gentili e Luca Rambaldi. L’attenzione è ora rivolta ai Mondiali di Amsterdam, in programma dal 24 al 30 agosto, con il prossimo raduno azzurro al via lunedì 3 agosto.

Per Elena l’estate in azzurro non finisce a Varese. La bissolatina è stata infatti convocata anche nella squadra italiana che dal 13 al 15 agosto sarà impegnata a London, in Canada, nei Mondiali Universitari, organizzati sotto l’egida della FederCusi. Un nuovo appuntamento internazionale a distanza di meno di due settimane dall’oro europeo, che dà ulteriore valore a una stagione già importante per la sua carriera.

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