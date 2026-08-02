Chiara Ferragni, parla l’amica Veronica Ferraro: “E’ stata trattata come Satana”

Per Veronica Ferraro, una delle persone più vicine a Chiara Ferragni fin dagli esordi nel mondo dei social, gli ultimi anni sono stati i più difficili nella vita dell’imprenditrice digitale. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’influencer e imprenditrice ha ripercorso la loro amicizia, soffermandosi soprattutto sul periodo successivo al caso che ha travolto Ferragni, definendo la reazione dell’opinione pubblica “sproporzionata”.

“Le è crollato tutto il mondo addosso nello stesso momento”, racconta Ferraro. “È stata dipinta come Satana. Ricordo perfino che a una festa di paese fecero un rogo con la sua figura. Non so chi sarebbe riuscito a restare in piedi. È stato un trauma sproporzionato”. Secondo l’influencer, Chiara Ferragni non ha mai perso la sua autenticità, neppure nei momenti di massimo successo. “Non è mai cambiata. I suoi amici sono rimasti gli stessi e io non credo di aver fatto nulla di speciale standole accanto: nelle vere amicizie bisogna esserci sia quando tutto va bene sia quando tutto va male”.

Ferraro ricorda anche uno degli episodi più delicati vissuti insieme. Durante un soggiorno a Rapallo, nel periodo più difficile per Ferragni, l’imprenditrice scoppiò a piangere. “Aprimmo la finestra sul mare e tra le nuvole spuntò un raggio di sole. Le dissi: ‘Vedrai che prima o poi lo vedrai anche tu’. Al mio matrimonio Chiara ricordò proprio quel momento nel discorso che ci dedicò”.

Nell’intervista, Veronica Ferraro riconosce inoltre il ruolo fondamentale avuto dall’amica nella nascita del fenomeno degli influencer in Italia. “Ha creato una professione. È stata una pioniera, sempre un passo avanti nel cogliere i cambiamenti del settore. Ha costruito tutto da sola, senza scorciatoie né agganci”.

Spazio anche alla vita privata. Ferraro è sposata con il produttore e autore cremasco Davide Simonetta, conosciuto quando lavorava con Fedez. “La prima volta che sentii parlare di lui ero in vacanza in Puglia con Chiara e Fedez. Federico diceva sempre: ‘Simonetta è un genio’. Io pensavo addirittura fosse una donna”. Da quell’incontro è nata una storia culminata nel matrimonio e nella nascita del figlio Orlando.

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