Controlli straordinari nel centro di Cremona: 136 persone identificate

Proseguono a Cremona i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per garantire maggiore sicurezza durante le serate estive, quando parchi, piazze e luoghi di ritrovo del centro cittadino registrano una più alta presenza di giovani. Nella serata di sabato 1° agosto le Forze dell’ordine hanno nuovamente presidiato le principali aree della città, nell’ambito del piano definito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e attuato con un’ordinanza del Questore.

L’operazione ha visto impegnati equipaggi della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con controlli concentrati soprattutto nei punti considerati più sensibili durante il fine settimana.

Nel corso del servizio sono state identificate 136 persone, delle quali 62 cittadini stranieri e 27 con precedenti di polizia, principalmente per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. La Polizia Stradale ha invece effettuato controlli lungo le principali vie di accesso alla città, verificando 21 veicoli e sottoponendo altrettanti conducenti all’alcoltest. Tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo. Sono state comunque elevate due sanzioni amministrative, una per modifiche non consentite al veicolo e una per la mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Particolare attenzione è stata riservata alle cosiddette “aree a maggior tutela”, tra cui il Parco Rita Levi Montalcini, la stazione ferroviaria, piazza Roma, piazza Stradivari e piazza della Pace. Proprio durante i controlli è stato denunciato un cittadino nigeriano di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, sorpreso in violazione del Daspo urbano emesso dal Questore che gli vietava l’accesso a quelle zone della città.

La Prefettura fa sapere che i servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con nuove ordinanze del Questore e il coinvolgimento della Polizia Locale. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio, prevenire episodi di criminalità diffusa, contrastare fenomeni di degrado urbano e garantire maggiore sicurezza nelle aree più frequentate durante il periodo estivo.

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