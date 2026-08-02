Crema, accoltellamento in zona stazione: fermato il presunto responsabile

È stato rintracciato e fermato il presunto autore dell‘accoltellamento di un minore avvenuto nella serata di sabato nell’area della stazione ferroviaria. Si tratta di un giovane di origine egiziana, individuato dagli agenti del Commissariato di Polizia al termine di una serrata attività investigativa avviata subito dopo l’aggressione. Accompagnato negli uffici di polizia, il ragazzo è ora al centro degli accertamenti degli inquirenti, che stanno ricostruendo nel dettaglio la sua posizione e le circostanze dell’episodio. L’aggressione si era verificata intorno alle 21.30. A rimanere ferito era stato un minorenne, raggiunto da un violento fendente al collo. La lama è penetrata in profondità, sfiorando la giugulare. Soccorso dal personale del 118, il giovane era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono considerate gravi e non è in pericolo di vita.

Le indagini hanno preso il via immediatamente dopo i fatti. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei presenti, analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza, acquisite con la collaborazione della Polizia locale, e ricostruito gli spostamenti del presunto aggressore fino a individuarlo nella tarda mattinata di oggi. Secondo i primi elementi emersi, il ferimento potrebbe essere maturato nell’ambito delle tensioni che da tempo coinvolgono gruppi di giovanissimi nella zona della stazione ferroviaria, teatro negli ultimi mesi di diversi episodi di violenza e degrado.

Gli investigatori stanno inoltre verificando un episodio avvenuto circa un’ora prima dell’accoltellamento. Il giovane fermato avrebbe infatti minacciato un’altra persona mostrando un coltello. Un precedente che potrebbe essere collegato all’aggressione avvenuta poco dopo e che contribuirà a chiarire la dinamica complessiva della vicenda.

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