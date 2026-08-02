Scippo sventato in via Mantova, fugge all’arrivo della Polizia: arrestato un 29enne

Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato di Cremona ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni, accusato di tentato scippo aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Mantova, durante il consueto servizio di controllo del territorio svolto dalle Volanti della Questura.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane avrebbe tentato più volte di strappare una collanina d’oro dal collo di un ragazzo che, insieme a un amico, si trovava davanti a un distributore automatico per acquistare un pacchetto di sigarette. La vittima avrebbe però resistito al tentativo, impedendo allo scippatore di impossessarsi del gioiello.

Poco dopo, le Volanti hanno individuato il presunto responsabile ancora nella zona. Alla vista della pattuglia il 29enne ha cercato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti al termine di un breve inseguimento. Accompagnato negli uffici della Questura, l’uomo avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza ai poliziotti in più occasioni. Per questo motivo è stato arrestato con l’accusa di tentato scippo aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 29enne è già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti relativi a reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti. Nei suoi confronti il Questore di Cremona aveva inoltre già emesso i provvedimenti di Avviso Orale e Foglio di Via dalla città.

© Riproduzione riservata