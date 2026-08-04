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Cronaca

Incidente in via Cascina Corte, auto investe un uomo in monopattino

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro

Il luogo dell'incidente
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Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in via Cascina Corte, a Cremona, dove un uomo che viaggiava a bordo di un monopattino è stato investito da un’auto condotta da una donna.

L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi, giunti rapidamente sul posto. Fortunatamente le condizioni dell’uomo non sono apparse gravi: i sanitari gli hanno prestato le prime cure e lo hanno classificato in codice verde, riscontrando soltanto ferite lievi.

Il monopattino coinvolto nell’incidente

Nonostante il quadro clinico rassicurante, il ferito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, così da escludere eventuali conseguenze riportate nell’incidente.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire le responsabilità del sinistro.

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