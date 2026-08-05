Bracciante morto in campo a Stagno Lombardo, interviene il Partito Democratico: “Tragedia che interpella tutti noi”

“La morte del giovanissimo lavoratore nei campi di Stagno Lombardo, in provincia di Cremona, è un fatto drammatico che colpisce nel profondo tutta la nostra comunità. Non possiamo e non dobbiamo considerarlo un incidente come tanti: è una tragedia che interpella tutti noi“. Parte da qui la nota del Segretario Cittadino e del Segretario Provinciale del PD, rispettivamente Roberto Galletti e Rosolino Azzali, in seguito alla morte del 19enne Gheorghe Marian Burjan avvenuta domenica pomeriggio.

“Di fronte a una vita spezzata così presto, mentre si raccoglievano i frutti della terra sotto un caldo insopportabile, sentiamo anzitutto il dovere del cordoglio, della vicinanza e del rispetto verso la sua famiglia, i suoi amici e tutte le persone che gli volevano bene. A loro va il nostro pensiero più sincero”.

Continuano Galletti e Azzali: “Ma il dolore, da solo, non basta. Perché quanto accaduto rappresenta una sconfitta collettiva”. Sebbene le dinamiche dell’accaduto debbano ancora essere chiarite, il discorso si allarga più in generale al problema dello sfruttamento lavorativo: “Il deterioramento delle condizioni del lavoro e dei salari, l’abbassamento delle tutele, la normalizzazione della fatica estrema e dei rischi legati al caldo eccessivo stanno attraversando tutto il Paese, anche i territori più produttivi, più sviluppati, più forti”.

Dai Segretari del Pd un appello: “Questa tragedia deve essere una sveglia fortissima. Non possiamo limitarci alla commozione del momento. Servono più controlli, più prevenzione, più responsabilità da parte delle imprese, più strumenti per fermare il lavoro quando le condizioni climatiche diventano incompatibili con la sicurezza e la dignità della persona. E serve una battaglia culturale e politica che rimetta al centro il valore del lavoro, ma soprattutto il valore della vita umana. Come Partito Democratico di Cremona sentiamo il dovere di contribuire a questa assunzione di responsabilità collettiva. Nessuno può voltarsi dall’altra parte”.

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