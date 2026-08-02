Tragedia nei campi di Stagno Lombardo: muore 19enne dopo un malore durante la raccolta dei pomodori

È morto il giovane di 19 anni, di nazionalità straniera e residente in provincia di Piacenza, che nel tardo pomeriggio di domenica era stato colto da un malore mentre era impegnato nella raccolta dei pomodori in un campo a Stagno Lombardo. Probabilmente sarebbe stato colpito da arresto cardiaco.

L’allarme era scattato intorno alle 17, quando i colleghi che stavano lavorando con lui avevano richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto erano arrivati i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, avevano disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Cremona in codice rosso con l’elisoccorso. Nonostante i tentativi dei medici, il 19enne è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore e i tecnici di Ats Val Padana, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare le condizioni in cui si è verificato l’episodio.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà i successivi accertamenti, tra cui l’eventuale esecuzione dell’autopsia, per chiarire le cause del decesso. Su Facebook è intervenuto il sindaco di Stagno Lombardo Roberto Mariani, che domenica pomeriggio era accorso subito sul posto della tragedia: “Credo che oggi per il nostro paese, sia una brutta giornata” ha scritto “Un ragazzo di 19 anni che perde la vita sul lavoro e sempre una grande tragedia al di là della provenienza e la nazionalità. Ci saranno le indagini sulla vicenda che accerteranno le cause ma resta il dramma di un nuovo morto sul lavoro. Un grazie di cuore alle forze dell’ordine, ai sanitari ed ATS e sincere condoglianze dell’amministrazione comunale ai famigliari del giovane ragazzo”.

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