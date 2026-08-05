Con dieci nuovi posti, l’asilo di Castelvetro è più grande e più bello

Il costo dell’intervento, interamente finanziato con le risorse del Pnrr, ammonta a un milione e 100mila euro. Sabato 5 settembre, nell’ambito della sagra dello scalogno, verrà inaugurato l’ampliamento dell’asilo di Castelvetro Piacentino. Presente alla inaugurazione anche il ministro per l’attuazione del Pnrr Tommaso Foti. Un intervento che è consistito, tre le altre cose, nella realizzazione di una nuova aula tra il nido e la scuola materna che andrà a ospitare dieci nuovi bambini.

“Oltre a questo è stata prevista anche la realizzazione di un refettorio e di una mensa, di uno spazio per le cuoche, un altro spazio per il deposito del cibo, per una superficie complessiva totale dell’ampliamento di 150 metri quadri”, spiega l’architetto Ottavio Grossi, dell’ufficio tecnico comunale. La soddisfazione della sindaca Silvia Granata: “Un cantiere travagliato, ma ce l’abbiamo fatta”.

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