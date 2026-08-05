La Notte di San Lorenzo al Museo del Cambonino tra novelle e stelle

Torna l’appuntamento che il Museo del Cambonino (viale Cambonino, 22) dedica alla Notte di San Lorenzo. Lunedì 10 agosto è in programma una serata che unisce musica, letteratura e astronomia. Si tratta della tredicesima edizione del “Microfestival di musica e teatro antico” con una proposta culturale e divulgativa ispirata al fascino senza tempo della notte e delle stelle cadenti. L’evento – a ingresso libero – è promosso dal Comune di Cremona in collaborazione con Auser Insieme Università Popolare della LiberEtà e Acli Turismo, con la direzione artistica di Roberto Cascio.

La serata del 10 agosto, a partire dalle ore 21, sarà suddivisa in due momenti. Nella prima parte “Musica e novelle rinascimentali nella Notte di San Lorenzo” vedrà protagonista il gruppo musicale Fortuna Reditus Ensemble in un viaggio tra parole, musica e suggestioni della cultura rinascimentale. Il pubblico scoprirà di più su tre grandi protagonisti della narrativa del Rinascimento italiano: Matteo Bandello, il novelliere italiano più tradotto all’estero; Giovanni Sabadino degli Arienti, cantore della Bologna dei Bentivoglio; e Girolamo Parabosco, raffinato letterato e musicista, nominato nel 1551 primo organista della Basilica di San Marco a Venezia.

Le tre novelle scelte condividono temi evocativi come il buio, la notte e il sonno, dimensioni in cui realtà e fantasia, paura e immaginazione si intrecciano fino a confondersi, dando vita a racconti ricchi di fascino e mistero. Le letture saranno accompagnate da brani musicali rinascimentali come “La Mattinata” e “Il lamento della fame”, uno stupefacente miracolo d’amore e una filastrocca.

Nella seconda parte del Microfestival, Alessandro Maianti e Cristian Gambarotti del Gruppo Astrofili di Cremona guideranno il pubblico nell’osservazione del cielo, accompagnandolo alla scoperta delle meraviglie della volta celeste.

“La Notte di San Lorenzo – sottolinea l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona – rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative culturali cittadine e un’occasione per apprezzare le proposte del Microfestival di teatro e musica antica, capace di mettere in dialogo linguaggi diversi in un’esperienza culturale coinvolgente. Desidero congratularmi con gli esperti astrofili che, con competenza e disponibilità, mettono ogni anno la loro esperienza a servizio di questa iniziativa, contribuendo a costruire una serata pienamente coerente con lo spirito della Notte di San Lorenzo e offrendo al pubblico un’importante occasione di divulgazione scientifica”.

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