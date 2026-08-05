Ponte sul Morbasco, sopralluogo in vista dell’avvio ai lavori di recupero

A quattro anni dai danni provocati dal violento maltempo del luglio 2022, prende finalmente il via il recupero dello storico ponte sul canale Morbasco, in viale Po a Cremona. Il sopralluogo tecnico con il direttore lavori Silvia Ferrari di Centropadane Engineering che ha curato il progetto, ha segnato l’avvio del cantiere per il restauro della balaustra ottocentesca e delle strutture dell’impalcato.

I lavori, aggiudicati alla ditta DE.BO. Srl, hanno un valore di 280 mila euro e dovrebbero concludersi entro i primi mesi del 2027.

Il ponte, risalente alla metà dell’Ottocento, era stato gravemente danneggiato il 4 luglio 2022 quando una tromba d’aria fece crollare un albero sulla balaustra lato sud, distruggendo quattro delle otto campate ornamentali in ghisa decorate con delfini e tridenti. Da allora una parte dell’area è rimasta transennata in attesa del recupero.

L’intervento partirà dalla pista ciclabile, così da completare le lavorazioni su quel lato del ponte e limitare il più possibile i disagi alla circolazione in vista della riapertura delle scuole. Solo successivamente il cantiere interesserà il lato pedonale, con gli interventi di consolidamento dell’impalcato e, nell’ultima fase, il restauro della storica balaustra.

Non si tratterà di un semplice recupero estetico. Il progetto prevede il consolidamento strutturale dello sbalzo sud, il risanamento delle parti ammalorate in cemento armato, l’impermeabilizzazione dell’impalcato e il ripristino dei cordoli che separano carreggiata, ciclabile e percorso pedonale. Saranno inoltre recuperati e ricollocati i fregi originali in ghisa custoditi nei magazzini comunali, mentre gli elementi mancanti verranno ricostruiti attraverso nuove fusioni fedeli al disegno originario.

Durante i lavori sarà sempre garantito il passaggio di pedoni e biciclette, mantenendo libera almeno una corsia di transito. Quando necessario, i ciclisti saranno deviati sul marciapiede e dovranno procedere a mano. Viale Po resterà aperto al traffico, mentre per il cantiere sono stati temporaneamente soppressi quattro posti auto sul lato del Parco Ugo Tognazzi.

Un intervento complesso, autorizzato dalla Soprintendenza e realizzato nel rispetto dei vincoli del Parco del Po e del Morbasco, che consentirà di restituire alla città uno dei suoi manufatti storici più rappresentativi.

© Riproduzione riservata