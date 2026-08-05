Rifiuti abbandonati a Sospiro, via alle indagini per risalire al responsabile

Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale. La segnalazione è giunta dal presidente della Protezione Civile Silvio Garavelli, che ha individuato un consistente accumulo di rifiuti lungo via Casaletto, ai margini della carreggiata, provvedendo a informare tempestivamente la Polizia Locale.

Il Vice Commissario della Polizia Locale, Jessica Bernardi, ha effettuato un sopralluogo sul posto, accertando la presenza di numerosi materiali abbandonati sul suolo pubblico. Tra i rifiuti rinvenuti figurano materiali edili, contenitori in plastica, sacchi contenenti rifiuti di diversa natura, alcuni dei quali classificabili come rifiuti speciali, oltre a documentazione cartacea.

Proprio alcuni documenti recuperati tra i rifiuti potrebbero rappresentare un elemento determinante per risalire all’autore dell’abbandono. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro amministrativo e acquisito dalla Polizia Locale, che procederà agli opportuni accertamenti per verificarne l’eventuale riconducibilità a uno specifico soggetto.

Sono già state avviate le indagini finalizzate all’identificazione del responsabile. Nei prossimi giorni proseguiranno le attività investigative e gli approfondimenti necessari per individuare l’autore del gesto e applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, che, nei casi più gravi, possono comportare anche conseguenze di carattere penale.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, un comportamento che arreca un grave danno al decoro urbano, all’ambiente e alla collettività, oltre a generare costi per la bonifica che ricadono sull’intera comunità.

“L’impegno della Polizia Locale nel contrasto a questi comportamenti è costante, e si sviluppa attraverso controlli sul territorio, attività investigative e l’incrocio dei dati raccolti” sottolinea il Vice Commissario Jessica Bernardi. “Tutti i precedenti episodi di abbandono di rifiuti verificatisi sul territorio comunale sono stati risolti con l’individuazione dei responsabili, che sono stati rintracciati e sanzionati e, nei casi previsti dalla legge, denunciati all’Autorità Giudiziaria”.

L’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale rinnovano infine l’invito ai cittadini a collaborare nella tutela del territorio, segnalando tempestivamente situazioni sospette. La collaborazione tra cittadini, Protezione Civile e Forze di Polizia rappresenta infatti uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti e garantire una maggiore tutela dell’ambiente.

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