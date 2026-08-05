Ruba acqua ed energia elettrica con allaccio abusivo: 68enne nei guai

Obbligo di firma per due giorni a settimana e processo rinviato a dicembre: questo quanto deciso dal giudice nei confronti di un 68enne di Montodine, pregiudicato, arrestato per furto aggravato di energia elettrica e di acqua. Insieme a lui altre 4 persone, tre uomini e una donna di età compresa tra i 18 e i 38 anni, sono state denunciate.

I fatti risalgono alla mattina del 4 agosto, quando il personale della società che gestisce la fornitura di acqua ha richiesto l’ausilio dei Carabinieri, dopo aver accertato delle manomissioni al contatore dell’acqua di un complesso residenziale a Formigara.

I militari di Montodine hanno quindi effettuato alcuni accertamenti, da cui è emerso che l’edificio in questione risultava abbandonato, ma che ospitava nel cortile diverse roulotte. Il contatore, come hanno appurato i militari, era stato rimosso, in modo da consentire un continuo prelievo abusivo di acqua, destinato a fornire le roulotte.

Con l’ausilio dei tecnici della società dell’energia elettrica, i Carabinieri hanno appurato che anche il contatore della corrente era stato manomesso per consentire il passaggio della corrente elettrica, con il prelievo illecito dalla rete.

A fronte dei precedenti penali e del fatto che i due contatori in passato erano stati piombati in più occasioni, il 68enne è stato arrestato per furto aggravato, dopo aver ammesso le manomissioni.

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