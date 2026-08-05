Si allontana da casa mentre è ai domiciliari, denunciato per evasione

Un controllo di routine nel cuore della notte si è concluso con la denuncia per evasione di un uomo residente ad Annicco, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

L’uomo sta scontando una condanna definitiva ad otto mesi di reclusione per reati previsti dal codice della strada. I militari della Stazione Carabinieri di Soresina si sono presentati a casa sua intorno a mezzanotte e mezza del 4 agosto per una verifica.

Al momento del controllo, tuttavia, il soggetto non era presente in casa. I Carabinieri hanno fatto scattare immediatamente le ricerche nella zona circostante, che in un primo momento hanno dato esito negativo.

La costante attenzione della pattuglia ha consentito di risolvere la situazione poche ore dopo. Nel corso della mattinata, infatti, i militari si sono ripresentati presso l’abitazione, rintracciando l’uomo che, dinanzi alle contestazioni dei Carabinieri, ha ammesso l’allontanamento ingiustificato avvenuto nella notte. L’operazione si è conclusa con la denuncia del soggetto alla competente Autorità Giudiziaria.

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