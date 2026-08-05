Ultime News

5 Ago 2026 La Notte di San Lorenzo al Museo del Cambonino tra novelle e stelle
5 Ago 2026 Carte d’identità, che pasticcio! Tra scadenze ed eccezioni, facciamo un po’ di ordine
5 Ago 2026 Cremona Summer Festival, venerdì 7 agosto Franklin Trio in concerto
5 Ago 2026 Sport, al via le nuove gestioni degli impianti comunali: assegnate dodici strutture
5 Ago 2026 Rifiuti abbandonati a Sospiro, via alle indagini per risalire al responsabile
Cronaca

Si allontana da casa mentre è ai domiciliari, denunciato per evasione

A scoprirlo i Carabinieri di Annicco, che hanno effettuato una visita di controllo al domicilio dell'uomo

I Carabinieri
Fill-1

Un controllo di routine nel cuore della notte si è concluso con la denuncia per evasione di un uomo residente ad Annicco, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

L’uomo sta scontando una condanna definitiva ad otto mesi di reclusione per reati previsti dal codice della strada. I militari della Stazione Carabinieri di Soresina si sono presentati a casa sua intorno a mezzanotte e mezza del 4 agosto per una verifica.

Al momento del controllo, tuttavia, il soggetto non era presente in casa. I Carabinieri hanno fatto scattare immediatamente le ricerche nella zona circostante, che in un primo momento hanno dato esito negativo.

La costante attenzione della pattuglia ha consentito di risolvere la situazione poche ore dopo. Nel corso della mattinata, infatti, i militari si sono ripresentati presso l’abitazione, rintracciando l’uomo che, dinanzi alle contestazioni dei Carabinieri, ha ammesso l’allontanamento ingiustificato avvenuto nella notte. L’operazione si è conclusa con la denuncia del soggetto alla competente Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...