Sport, al via le nuove gestioni degli impianti comunali: assegnate dodici strutture

Per gli impianti sportivi comunali, entra nel vivo il percorso di rinnovo delle gestioni. Sono già dodici le strutture per le quali il Comune di Cremona ha individuato i nuovi gestori, mentre per le restanti proseguono le procedure previste dalla nuova normativa nazionale.

L’Ufficio Sport di Palazzo Comunale sta infatti portando avanti il percorso di affidamento degli impianti in scadenza, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 38. Le strutture per le quali sono già stati individuati i nuovi gestori sono la palestra grande San Felice, la palestra del Centro Civico San Felice, la palestra Spettacolo al piano terra (area basket), i campi da calcio Trioni, Po 3 e San Felice, oltre alle palestre Virgilio, Bianca Maria Visconti e Boschetto. A queste si aggiungono le palestre Cambonino, Manzoni e Campi, per le quali i bandi si sono conclusi e l’assegnazione è in fase di definizione.

Per questi impianti sono in corso gli ultimi adempimenti amministrativi necessari alla stipula delle convenzioni. In alcuni casi, grazie al riconoscimento della pubblica utilità, gli accordi prevedranno anche interventi di manutenzione straordinaria che saranno realizzati direttamente dai nuovi gestori. A breve verranno inoltre pubblicati i bandi per le palestre Barbieri e Monteverdi.

La nuova disciplina nazionale prevede che l’assegnazione degli impianti avvenga tramite bandi pubblici conformi ai criteri europei, ma consente anche alle associazioni sportive di presentare progetti di riqualificazione delle strutture, ottenendo l’affidamento diretto qualora gli interventi siano riconosciuti di pubblica utilità. Parallelamente, alcune strutture continueranno invece ad essere gestite direttamente dal Comune.

Restano ancora da definire alcune assegnazioni. L’Ufficio Sport è infatti in attesa della documentazione integrativa richiesta alle associazioni candidate per la gestione delle tre palestre ai piani superiori della palestra Spettacolo, dedicate a boxe e arti marziali, del campo da calcio Cascinetto, del campo San Sigismondo e della palestra scolastica Trento Trieste.

Diversa la situazione del campo da calcio del Cambonino, dove il bando si è concluso con l’esclusione di entrambe le associazioni partecipanti. In questo caso sarà necessario indire una nuova procedura dopo il pronunciamento del Tar, al quale si è rivolta una delle società escluse.

L’amministrazione comunale ha inoltre scelto di mantenere la gestione diretta di alcune strutture, tra cui il PalaRadi e la palestra Mazzolari, che si aggiungono alla palestra Stradivari, alle tre palestre Itis, alle due Apc, alla palestra Aselli ex Campi (attualmente affidata a un’associazione fino al 31 ottobre 2026), alle palestre Capra Plasio, Anna Frank, Vida, Sacra Famiglia e Realdo Colombo, oltre allo Skate Park e alla pista ciclistica.

L’obiettivo è concludere l’intero percorso di assegnazione entro il mese di ottobre. Fino ad allora, per gli impianti ancora interessati dalle procedure, è stata concessa una proroga tecnica agli attuali gestori fino al 31 ottobre. Successivamente l’Ufficio Sport e l’assessore Luca Zanacchi inizieranno a lavorare anche sulle convenzioni in scadenza nella primavera del 2027, che riguarderanno la palestra Bissolati, il Campo Scuola, il bocciodromo (area sportiva) e i campi da beach volley del Cambonino, mentre altri quattordici impianti comunali saranno interessati dai rinnovi negli anni successivi.

“Stiamo seguendo questo importante cambiamento accompagnando in ogni fase tutte le realtà sportive interessate alla gestione degli impianti sportivi comunali” dichiara l’assessore. “Un sostegno concreto dell’Assessorato e dell’Ufficio Sport iniziato mesi fa e che finalmente si sta concretizzando a beneficio della pratica sportiva su tutta la città.

Molte di queste strutture sono state interessate da recenti interventi di riqualifica straordinaria da parte dell’Ente e alcuni di questi impianti saranno ulteriormente migliorati da progetti presentati da alcune associazioni sportive. In questo modo l’Amministrazione dimostra concreta vicinanza alle realtà sportive cittadine che utilizzano gli impianti pubblici e sostiene le realtà più volenterose. Un sincero ringraziamento va ai tecnici dell’Ufficio Sport per il grande lavoro svolto fin qui e alle associazioni sportive che hanno saputo rispondere a quanto richiesto dalla nuova normativa nazionale”.

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