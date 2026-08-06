Emergenza solitudine, i Centri di ascolto Caritas attivi anche in agosto

Nel periodo estivo, quando molti servizi rallentano la propria attività e le città si svuotano, il rischio di isolamento per le persone più fragili aumenta. Per questo Caritas Cremonese conferma l’operatività dei propri Centri di ascolto anche durante il mese di agosto, garantendo un punto di riferimento per chi vive situazioni di difficoltà, solitudine o bisogno.

I Centri di ascolto rappresentano uno spazio di accoglienza aperto a tutti, dove operatori e volontari offrono ascolto, orientamento e accompagnamento verso i servizi più adeguati presenti sul territorio. L’obiettivo non è soltanto rispondere a esigenze materiali, ma costruire relazioni di fiducia e contrastare l’isolamento sociale, fenomeno che nei mesi estivi può accentuarsi soprattutto tra anziani, persone sole e famiglie in condizioni di fragilità.

L’iniziativa richiama l’attenzione su una forma di povertà spesso meno visibile rispetto a quella economica: la solitudine. La mancanza di relazioni e di una rete di sostegno può infatti incidere profondamente sul benessere delle persone, rendendo più difficile affrontare problemi personali, familiari o lavorativi.

Caritas ricorda che il Centro di ascolto di via Stenico, a Cremona, rimane disponibile per offrire accoglienza, orientamento e accompagnamento, mentre nelle parrocchie del territorio continuano a operare, dove presenti, anche i Centri di ascolto locali. Il servizio si propone come una porta aperta per chiunque senta il bisogno di essere ascoltato e aiutato a individuare le risorse più adatte alla propria situazione.

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