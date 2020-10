Lettera scritta da Marco Degli Angeli - cons. reg. M5S

Egregio direttore,

sono particolarmente preoccupato e lo sono per due principali motivi: prima di tutto per l’incremento di casi in Lombardia. Secondariamente perché a gestire questa seconda ondata ci sono gli stessi che hanno già mostrato la loro inadeguatezza e inefficienza nel gestire la prima, e che ora saranno chiamati a farlo con le medesime modalità. Il riferimento a Fontana e Gallera è del tutto casuale. Oggi il presidente Fontana, dopo che per mesi ha evitato di esporsi, ovvero di dare delucidazioni in merito agli scandali e agli scivoloni che hanno colpito la sua amministrazione, torna a farsi sentire.

Gli intenti del Governo sono quelli di collaborare con le Regioni. Passo per passo. La mia speranza era quella di poter ascoltare un intervento costruttivo con decisioni e linee guida solide. Invece abbiamo ascoltato un disco rotto, come al solito. La solita polemica, a favore di propaganda contro il governo. Un teatrino stucchevole che va avanti dallo scorso marzo.

Parola d’ordine, quella di regione Lombardia, autonomia. Sì, ma quando fa comodo. Vorrei ricordare al presidente, anche se quando gli fa comodo finge di non ricordarselo, che è proprio lui a governare in piena autonomia la materia sanitaria della nostra regione. Bene che inizi ad usare gli strumenti che già ha, ma senza far figuracce come quella fatta con i vaccini senza autorizzazione Aifa. La smetta di lamentarsi, dal momento che a livello normativo ha tutti i mezzi per farlo e prenda delle decisioni. Serie. Concrete. Oneste. Comprendo, del resto, che prendere delle responsabilità sia complesso, come oneroso sia il fatto di governare. Infatti bisogna essere in grado di farlo.