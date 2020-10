Anche quest’anno è in corso a Rimini la 57ª edizione del TTG Travel Experience, la più importante fiera italiana ed internazionale per il viaggio e l’ospitalità, a cui prende parte anche Cremona, allo scopo di rilanciare le proprie iniziative, a partire da quelle previste per l’autunno. Gli operatori del Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica sono infatti attivi in uno stand all’interno dell’area di Regione Lombardia per fornire informazioni al pubblico, per incontri che vede in agenda 24 tour operator, stabilendo contatti preziosi per future sinergie a sostegno dell’attività turistica della nostra città, promuovendo il suo territorio e acquisendo anche spunti di miglioramento per il futuro.

Nel corso della manifestazione un momento speciale è stato dedicato proprio a Cremona alla presenza di un selezionato pubblico di giornalisti specializzati desiderosi di conoscere nuovi eventi da promuovere attraverso le loro testate. Il titolo Un autunno di musica e colori, ben rappresenta il ventaglio di occasioni che nei prossimi mesi potranno essere fruiti a Cremona. L’incontro con la stampa è stato condotto dalla giornalista e moderatrice Letizia Magnani e si è aperto con le parole dell’Assessore al Turismo e City Branding Barbara Manfredini che ha ricordato a tutti che a Cremona, città della liuteria e della musica, non mancano anche in questo anno difficile le opportunità per ascoltare concerti ed assistere a performance artistiche. “A partire dallo Stradivari Festival del Museo del Violino fino alla nuova stagione dell’opera del Teatro Ponchielli – dichiara l’Assessore – corre attraverso la città un filo immaginario di note che offre a tutti momenti di altissimo livello artistico e grande emozione”.

Cremona ha indubbiamente molte proposte da offrire ai visitatori, come le audizioni al Museo del Violino o gli appuntamenti gastronomici che, grazie all’intraprendenza degli organizzatori, sono stati reinventati per adattarsi alle condizioni sanitarie di sicurezza senza perdere il loro valore aggiunto: basti pensare all’Anteprima della Festa del Torrone e al Festival della Mostarda in grado di regalare a tutti gustosi attimi di cultura gastronomica.

A tutto ciò si aggiunge la preziosa mostra Orazio Gentileschi. La Fuga in Egitto e altre storie dell’infanzia di Gesù che l’assessore ai Sistemi Culturali Luca Burgazzi ha illustrato con il consueto entusiasmo. “La nostra Pinacoteca si arricchisce di questa opportunità imperdibile, una mostra bellissima e di alto livello artistico. Cremona non vuole solo far sfoggio della sua dimensione culturale, la vuole vivere a fondo arricchendo con la bellezza dell’arte il proprio tessuto sociale”, sono le parole dell’Assessore.